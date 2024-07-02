Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: 15 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, aynı yönde hareket halinde olan başka yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ü taburcu edildi, otoyolun İstanbul istikametinde tek şeritten sağlanan ulaşım normale döndü.

Güncel 02.07.2024 09:28 Giriş: 02.07.2024 09:28

Güncelleme: 02.07.2024 09:33 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA