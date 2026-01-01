Anadolu Otoyolu'nda İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde seyir halindeki bir TIR, kar nedeniyle kayganlaşan yolda makasladı. Olay nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı. Ankara istikametinde ise ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Anadolu Otoyolu Bolu geçişi İstanbul istikameti ile D-100 kara yolunun Ankara yönü araç trafiğine kapatıldı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden bir TIR, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda makasladı.
İhbar üzerine bölgeye karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, makaslayan TIR'ın kurtarılması için otoyolun İstanbul istikameti Bolu Batı Gişeleri ile Abant Kavşağı arasını ulaşıma kapattı.
Güzergahı kullanan sürücüler, Batı Kavşağından D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
Öte yandan, Bolu Dağı'nda etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle de otoyolun Ankara istikametinden ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Ekipler, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Üçköprü mevkisinden yolu ağır tonajlı araçlara kapattı. Sürücüler, bölgedeki bir dinlenme tesisine yönlendiriliyor.