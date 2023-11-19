Anadolu Otoyolu'nda kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Y.G. idaresindeki 71 AVC 937 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde ilerleyen sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyon çarpıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan ailesinden T.G, S.G, E.G. ve A.G. yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kaza yerinden ayrılan kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.