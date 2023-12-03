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Anadolu Otoyolu'nda kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 03.12.2023 15:17
  • Giriş: 03.12.2023 15:17
  • Güncelleme: 03.12.2023 15:17
Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İstanbul istikametinde seyreden Salih K. idaresindeki 19 ACU 273 plakalı otomobil, Darıyerihasanbey mevkisinde, kontrolden çıkarak, önündeki Rafet Ö. yönetimindeki 05 ACG 012 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Sultan K. yaralandı. İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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