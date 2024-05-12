Anadolu Otoyolu'nda kaza: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda 2 park halindeki tıra başka bir tırın çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde park halindeki tıra başka bir tırın çarptığı kazada iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikameti Hendek Balıklıihsaniye mevkisinde demir boru yüklü tırın lastiğinin patlaması üzerine, sürücü aracı emniyet şeridine park etti.

Sürücü, tırdan inerek durumu kontrol ettiği esnada aynı istikamette seyreden hurda malzemesi taşıyan tır, emniyet şeridindeki tıra çarparak yan yattı.

Kazada 1 kişi indikleri tırın altında kalırken, tır sürücüsü ise bariyerlerin kenarına savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler yapılan incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.

Yaralanan diğer sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların ve yola savrulan malzemelerin kaldırılmasıyla normale döndü.