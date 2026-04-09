Anadolu Otoyolu'nda operasyon: Minibüste 12 kilogram uyuşturucu bulundu
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'dan Ankara'ya giden bir minibüste 12 kilogram uyuşturucu bulundu. Bedensel engelli sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde nakledileceği bilgisi üzerine çalışma yürütüldü.
Polis ekipleri, takibe aldıkları K.T'nin kullandığı minibüsü durdurdu.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Minibüste yapılan aramada, kartonlara gizlenmiş 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Bedensel engelli sürücü K.T, gözaltına alındı.
Şüphelinin ilk ifadesinde, engelli tertibatı olan aracın annesi adına kayıtlı olduğunu, uyuşturucu maddeyi İstanbul'dan Ankara'ya getirdiğini söylediği öğrenildi.