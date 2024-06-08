Anadolu Otoyolu'nda plastik atık yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde plastik atık yüklü tırda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Kaynak: AA
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden R.M. idaresindeki 19 EB 646 plakalı tır, Bataklıkçiftlik köyü mevkisinde balata kısmından yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, emniyet şeridinde durduktan sonra kupayı dorseden ayırdı.
İhbar üzerine bölgeye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tırın dorsesinde hasar oluştu.
Bölgede bir süre aksayan ulaşım, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.