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Anadolu Otoyolu'nda plastik atık yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde plastik atık yüklü tırda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Ajans Haberleri
  • 08.06.2024 23:50
  • Giriş: 08.06.2024 23:50
  • Güncelleme: 08.06.2024 23:51
Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda plastik atık yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden R.M. idaresindeki 19 EB 646 plakalı tır, Bataklıkçiftlik köyü mevkisinde balata kısmından yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, emniyet şeridinde durduktan sonra kupayı dorseden ayırdı.

İhbar üzerine bölgeye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tırın dorsesinde hasar oluştu.

Bölgede bir süre aksayan ulaşım, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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