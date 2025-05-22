Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki tır yandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki tır yandı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken tırda hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.
Otoyol üzerinden İstanbul istikametine seyreden Hüseyin Avni O. idaresindeki tırın motor kısmında Musalla köyü mevkisinde yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Yoldan geçen diğer sürücüler, araçlarında bulunan yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale ederek büyümesini engelledi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, tırda hasara yol açtı.