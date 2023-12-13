Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Anadolu Otoyolu'nda sis, görüş mesafesini düşürdü

Ajans Haberleri
  • 13.12.2023 10:30
  • Giriş: 13.12.2023 10:30
  • Güncelleme: 13.12.2023 10:30
Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda sis, görüş mesafesini düşürdü

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde oluşan sis, görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

Bölgede gece sağanakla birlikte etkili olan sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı.

Otoyolun Gölyaka, Elmacık, Bataklı Çiftlik, Turaplar, Beyköy ve Kaynaşlı gişeleri mevkisinde görüş mesafesi düştü.

Güzergahı kullanan sürücüler, hızlarını düşürerek yolda dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan trafik ve Karayolları ekipleri, sürücüleri sise karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 