Anadolu Otoyolu'nda sis görüş mesafesini düşürdü

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu.

Otoyolun Düzce ve Gölyaka gişeleri ile Küçük Melen mevkisi ve Gümüşova rampalarında sürücüler, sis nedeniyle dikkatli ilerledi.

Düzce Ovası'nın güney kesiminde yer alan Aydınpınar yolu ve çevresindeki köyler ile D-100 kara yolu ve kuzey çevre yolunun bazı kısımlarında da sis hakim oldu.

Polis ekipleri, görüş mesafesinin azaldığı güzergahlarda sürücüleri, takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.