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Anadolu Otoyolu'nda su tankeri ile tır çarpıştı: Çok sayıda yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tır ile su tankerinin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Güncel
  • 31.05.2024 18:10
  • Giriş: 31.05.2024 18:10
  • Güncelleme: 31.05.2024 18:15
Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda su tankeri ile tır çarpıştı: Çok sayıda yaralı
AA

Su tankeri ile tırın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Ercan Y. idaresindeki 55 ANY 148 plakalı tır, otoyolun Ankara istikameti Küçük Melen mevkisinde önünde seyreden Ramazan K. yönetimindeki 01 CNJ 70 plakalı su tankerine çarptı.

Kazada tır sürücüsü Ercan Y. ile eşi Hasime, gelini Emine, torunları Huzayfe (8) ve Yunus Emre Y. (10) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahelisinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasime ve Emine Y'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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