Anadolu Otoyolu'nda trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden H.G. idaresindeki 34 FHJ 702 plakalı otomobil, Gölyaka gişeleri yakınlarında kontrolden çıkarak önce bariyere, ardından orta şeritte ilerleyen E.D'nin kullandığı 41 AFR 671 plakalı hafif ticari araca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü H.G. ve otomobildeki M.A.G, ambulansla hastaneye kaldırıldı.