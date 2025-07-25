Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1'i ağır 7 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda otobüsün kamyona çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikameti Muallimköy mevkisinde, S.T. idaresindeki yolcu otobüsü, önünde seyreden Ş.C. yönetimindeki kamyona çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otobüste yaralanan 7 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
MUAVİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Muavin olduğu öğrenilen A.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.