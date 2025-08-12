Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otobüsün kamyona çarptığı kazada otobüs şoförü Gürkan G. hayatını kaybetti. 10 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Malatya'ya giden Kayısı Kent firmasına ait Gürkan G. idaresindeki yolcu otobüsü, otoyolun İstanbul istikameti Bahçeköy mevkisinde önünde seyreden Yusuf Celil S'nin kullandığı kamyona çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförü Gürkan G. hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşım tek şeritten sağlanıyor.