Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Güncel
  • 09.04.2026 12:11
  • Giriş: 09.04.2026 12:11
  • Güncelleme: 09.04.2026 12:31
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı, ulaşım aksadı.

İstanbul istikametinde seyreden O.Ö. yönetimindeki tır, Bolu Dağı Tüneli 3. viyadük üzerinde Ç.E.'nin kullandığı kamyonla çarpıştı. Yola savrulan tırın dorsesinden kaçmak isteyen 2 otomobil ile 1 hafif ticari araç da kazaya karıştı.

Kaza nedeniyle yolun ulaşıma kapandığı bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu ulaşım bir süre sonra tek şeritten kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı.

