Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Kocaeli geçişinde 3 otomobil, 2 tır ve 1 panelvanın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

  • 30.03.2026 12:57
  • Giriş: 30.03.2026 12:57
  • Güncelleme: 30.03.2026 13:03
Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Fotoğraf: AA

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Otoyolun İstanbul İstikameti Çınarlıdere Viyadüğü mevkisinde 3 otomobil, 2 tır ve 1 panelvanın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyoldaki ulaşım, Kandıra Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Ekiplerin, araçları kaldırma ve yolu temizleme çalışmaları sürüyor.

