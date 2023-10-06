Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Otoyolun Sapanca geçişi Yeni Mahalle mevkisi Ankara istikametinde seyreden Ali Burak K. idaresindeki 60 DF 374 plakalı otomobil, başka bir araçtan yola savrulan lastik parçalarına çarparak savruldu.

Aynı yönde seyreden 7 otomobil ve 1 hafif ticari araç, savrulan araca çarpmamak için manevra yaptıkları sırada kazaya karıştı.

Araçlarda bulunan 4 hafif yaralı, ambulanslarla Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan ve uzun araç kuyrukları oluşan Ankara istikametinde, trafik kontrollü sağlanıyor.

Ekipler, yola dökülen yakıt ve motor yağlarını temizlemek için çalışma başlattı.