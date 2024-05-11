Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü için uyarı: 13 Mayıs'ta trafiğe kapatılacak

Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, otoyolun Ankara istikameti çalışmalar nedeniyle 13 Mayıs'ta trafiğe kapatılacak. Trafik akışı 17 Mayıs'a kadar diğer şeritten çift yönlü gerçekleştirilecek.

Güncel 11.05.2024 13:37 Giriş: 11.05.2024 13:37

Güncelleme: 11.05.2024 13:41 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA