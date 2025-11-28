Giriş / Abone Ol
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kaza yapan tır ulaşımı aksattı

Yaralananın olmadığı kazada, tırdaki teneke kutu gazlı içecekler yola döküldü

Ajans Haberleri
  • 28.11.2025 11:34
  • Giriş: 28.11.2025 11:34
  • Güncelleme: 28.11.2025 11:34
Kaynak: AA
DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde tırın bariyere çarparak yola savrulması sonucu ulaşımda aksama yaşandı.

Otoyolda İstanbul istikametine seyreden S.Ö. idaresindeki gazlı içecek taşıyan 33 PL 500 plakalı tır, 2. viyadük üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak yola savruldu.

Yaralananın olmadığı kazada, tırdaki teneke kutu gazlı içecekler yola döküldü.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşıma kapanan yol, ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

Bölgede trafik akışı, D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinden sağlandı.

