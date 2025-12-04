Giriş / Abone Ol
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 04.12.2025 11:23
Kaynak: AA
DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis, görüş mesafesini düşürdü.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu.

Otoyolun Düzce gişeleri, Beyköy, Sinirci ve Gölyaka gişeleri arasında kalan kısımda sürücüler, dikkatli ilerledi.

Sisin etkisini gösterdiği Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu, D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımlarında da sis görüldü.

