Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan otoyolun Düzce gişeleri, Sinirci, Yeşilyayla, Küçük ve Büyük Melen mevkilerinde sis etkili oldu.

Görüşün azaldığı bölgede trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve Kuzey Çevre Yolu ile kenti tabiat parklarına bağlayan Aydınpınar yolunda da sis görüldü. Güzergahtan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.