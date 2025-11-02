Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis, görüş mesafesini düşürdü.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkisini gösterdi.

Otoyolun Düzce gişeleri, Sinirci, Beyköy ve Gölyaka gişeleri arasında kalan kısımda görüş mesafesi düştü.

Güzergahı kullanan sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımlarında da sis görüldü.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülere sise karşı tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.