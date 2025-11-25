Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis, görüş mesafesini azalttı.

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkileri ile Gölyaka gişeleri arasında kalan kısımda sis etkili oldu.

D-100 kara yolunun Düzce çıkışı ile bu yolu D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'na bağlayan Kuzey Çevre Yolu ile Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nun bazı kısımlarında görüş mesafesi düştü.

Polis, jandarma ve Karayolları ekipleri, güzergahları kullanan sürücüleri, hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.