Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bir kişinin yaralandığı kaza ulaşımı da aksattı
KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bir kişinin yaralandığı kaza ulaşımda da aksamaya yol açtı.
Otoyolun Derince geçişi Ankara istikametinde seyreden A.K. idaresindeki 41 BU 776 plakalı otomobil, İzmit Batı Gişeleri yol ayrımında önce bariyere ardından yön levhası tabelasının direğine çarptı.
Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otoyolun Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.