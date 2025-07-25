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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 kişinin yaralandığı zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Ajans Haberleri
  • 25.07.2025 14:37
  • Giriş: 25.07.2025 14:37
  • Güncelleme: 25.07.2025 14:37
Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 kişinin yaralandığı zincirleme kaza ulaşımı aksattı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun Yeşilova mevkisi İstanbul istikametinde 2 tır, 2 kamyon ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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