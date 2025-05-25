Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Otoyolun Körfez geçişi Ankara istikameti Hereke mevkisinde kontrolden çıkan H.Ç. idaresindeki 34 UK 6183 plakalı hafif ticari araç, bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü ile M.Ç. ve Y.Ç, sağlık personeli tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.