Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki kaza ulaşımı aksattı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun Gebze geçişi Muallimköy mevkisi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında C.Y. idaresindeki 41 SE 852 plakalı hafif ticari araç ile Mısır uyruklu M.Y. yönetimindeki 17 AH 741 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki A.S.A.B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.