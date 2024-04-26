Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde tıra çarpan tankerin sürücüsü yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 1 kişinin yaralandığı trafik kazası, Ankara yönünde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun Ankara istikameti Akyazı geçişinde Y.D'nin kullandığı 34 GDF 464 plakalı LPG tankeri, emniyet şeridinde park halinde bulunan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 78 BU 462 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker, yol kenarına devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve Sakarya Arama Kurtarma Yangın Timi ekipleri sevk edildi.

Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan ve hafif şekilde yaralanan Y.D'ye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.