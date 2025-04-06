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Anadolu Otoyolu’nda dönüş yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde memleketlerinden yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Güncel
  • 06.04.2025 19:13
  • Giriş: 06.04.2025 19:13
  • Güncelleme: 06.04.2025 19:17
Kaynak: İHA
Anadolu Otoyolu’nda dönüş yoğunluğu başladı


9 günlük bayram tatili bugün sona eriyor.

Büyükşehirlerden memleketlerine ve tatil yörelerine giden vatandaşlar ise 7 Nisan Pazartesi günü işbaşı yapmak için yollara düştü. Binlerce araç sürücüsü büyükşehirlere geri dönüş yolculuğuna başlarken, Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk yaşandı.

Otoyol jandarma ekipleri güzergah üzerinde olumsuzluk yaşanmaması için denetimlerini sürdürürken, yoğunluğun gece saatlerinde azalması bekleniyor. Anadolu Otoyolu’nun Ankara istikametinde ise yoğunluğun normal şartların altında olduğu gözlemlendi.

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