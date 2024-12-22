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Anadolu Otoyolu’nda iki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Güncel
  • 22.12.2024 19:42
  • Giriş: 22.12.2024 19:42
  • Güncelleme: 22.12.2024 19:43
Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu’nda iki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
FOTOĞRAF: AA

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Nazım E. yönetimindeki 41 AUK 398 plakalı otomobil, Cankurtaran mevkisinde Burak A. yönetimindeki 41 AES 173 otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, araçlardaki yolculardan Muhammet Ali Acar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan sürücüler ile yolculardan G.A. ve A.P.A. Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

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