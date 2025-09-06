Anadolu otoyolunda kaza: 5 yaralı

Anadolu otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada aracın içinde sıkışan sürücü ise uzun uğraşlar sonrası sıkıştığı yerden çıkarılabildi.

Kaza, 08.00 sıralarında Anadolu otoyolu Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametine giden Hyundai marka 34 FDT 429 plakalı suv araç yağmur nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile aynı istikamete gitmekte olan 55 APG 186 plakalı otomobile çarptı. Kazada 55 APG 186 plakalı araç bariyerlere çarparak dururken diğer yandan Hyundai marka araç ise ters istikamete döndü ve bariyerlere çarptı. Kazada Hyundai marka aracın sürüsü araç içinde sıkıştı. Sıkışan sürücü Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralanırken, yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hendek ve Düzce’deki hastanelere kaldırıldılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.