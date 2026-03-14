Anadolu Otoyolu’nda otobüs kazası: 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Ankara Kızılcahamam’da yolcu otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Kazada otobüste hostes olarak görev yapan S.C. yaşamını yitirirken, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Otoyolda ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde devam ediyor.
Kaynak: AA
M.A. idaresindeki 78 EFE 092 plakalı yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu’nun Ankara istikametinde, Gümele Mahallesi mevkisinde M.O. yönetimindeki 63 ZH 858 plakalı çekiciyle çarpıştı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor.