Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Anadolu Otoyolu’nda takla atan otomobildeki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 05.10.2024 23:55
  • Giriş: 05.10.2024 23:55
  • Güncelleme: 06.10.2024 00:10
Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu’nda takla atan otomobildeki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı

Ankara'dan Bolu istikametine seyreden E.Y. idaresindeki 06 BZM 644 plakalı otomobil, Gerede yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı.

Kazanın ardından olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Sümeyye Y’nin (7) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü ile H.Y, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol