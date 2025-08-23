Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kaza: 3 yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan kız çocuğu ise, yaralanan annesi ve ağabeyinin tedavisini ambulansın kapısından endişeli gözlerle izledi.

Kaza, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu Düzce kesimi Küçük Melen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan İstanbul istikametine girmekte olan A.S. idaresindeki 34 DKH 514 plakalı Volkswagen marka cipe, aynı istikamete gitmekte olan Y.A. idaresindeki MA FE 46 Proceed marka yabancı plakalı otomobil çarptı. Çarpışma nedeniyle yavaşlayan otomobillere arkalarından gelan T.S.A. idaresindeki 71 ACF 512 plakalı Volkswagen marka otomobil çarptı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza yapan otomobillerin sürücülerinin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.



Küçük kız çocuğu endişeli gözlerle izledi

Kaza yapan otomobilden yara almadan kurtulan kız çocuğu, kazada yaralanan annesinin ve ağabeyinin tedavisi boyunca ambulansın yanından ayrılmadı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı sürücülerin ise kazayı görebilmek için yavaşlaması diğer sürücüleri çileden çıkarttı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.