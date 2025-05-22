Anadolu Parsı fotokapan ile görüntülendi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Parsı'nın fotokapana yansıyan yeni görüntülerini paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Anadolu Parsı fotokapan ile görüntülendi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla, Anadolu Parsı'nın fotokapana yansıyan görüntüleri paylaştı.
Yumaklı yayımladığı görüntülerin yanı sıra şu ifadeleri kullandı:
"Anadolu'nun yüce dağlarının gizli kahramanı, en ihtişamlı görüntüsüyle bizi yeniden selamladı. 1.000 yıllık hikâyenin vücut bulmuş hali: Anadolu Parsı. Bu eşsiz mirasımızı tüm imkânlarımızla korumaya devam edeceğiz."
Anadolu Parsı fotokapan ile görüntülendihttps://t.co/HexzW4TNdC pic.twitter.com/U6VIlRL96p— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 22, 2025