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Anadolu Parsı fotokapan ile görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Parsı'nın fotokapana yansıyan yeni görüntülerini paylaştı.

Güncel
  • 22.05.2025 12:51
  • Giriş: 22.05.2025 12:51
  • Güncelleme: 22.05.2025 12:58
Kaynak: Haber Merkezi
Anadolu Parsı fotokapan ile görüntülendi

Anadolu Parsı fotokapan ile görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla, Anadolu Parsı'nın fotokapana yansıyan görüntüleri paylaştı.

Yumaklı yayımladığı görüntülerin yanı sıra şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu'nun yüce dağlarının gizli kahramanı, en ihtişamlı görüntüsüyle bizi yeniden selamladı. 1.000 yıllık hikâyenin vücut bulmuş hali: Anadolu Parsı. Bu eşsiz mirasımızı tüm imkânlarımızla korumaya devam edeceğiz."

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