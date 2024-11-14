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Anadolu parsı fotokapanla görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu parsının bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden birisinin fotokapanlara yakalandığını açıkladı.

Güncel
  • 14.11.2024 10:07
  • Giriş: 14.11.2024 10:07
  • Güncelleme: 14.11.2024 10:26
Kaynak: Haber Merkezi
Anadolu parsı fotokapanla görüntülendi
Fotoğraf: İbrahim Yumaklı /X (Ekran görüntüsü)

Anadolu parsı fotokapanlarla görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu parsının bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden birisinin fotokapanlara yakalandığını duyurdu.

Yumaklı, görüntüleri sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ihtişamıyla, bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden biriyle, ormanlarımızın gizli kahramanı Anadolu parsı. Tüm imkanlarımızla bu kıymetli hazinemizi korumaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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