Anadolu parsı fotokapanla görüntülendi

Anadolu parsı fotokapanlarla görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu parsının bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden birisinin fotokapanlara yakalandığını duyurdu.

Anadolu parsı fotokapanla görüntülendi — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) November 14, 2024

Yumaklı, görüntüleri sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ihtişamıyla, bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden biriyle, ormanlarımızın gizli kahramanı Anadolu parsı. Tüm imkanlarımızla bu kıymetli hazinemizi korumaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.