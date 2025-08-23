Giriş / Abone Ol
Anadolu Sergileri’nin yeni durağı Kocatepe

Kültür Sanat
  • 23.08.2025 05:00
Fotoğraf: BirGün

İrem İLYAS

İş Sanat, Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan yaptığı özel seçkileri Anadolu’daki sanatseverlerle paylaşmayı sürdürüyor. Anadolu Sergileri’nin yeni seçkisi ‘Büyük Zafer’, 23-24 Ağustos tarihlerinde İş Bankası Afyon Kocatepe Şubesi’nde sanatseverleri ağırlayacak.

Büyük Taarruz’un 103. yıldönümü nedeniyle sergilenecek olan ‘Büyük Zafer’ seçkisinde, Türkiye İş Bankası’nın Sanat Eserleri Koleksiyonu’nda yer alan Atatürk portrelerine, Büyük Zafer’i betimleyen eserler eşlik edecek.

Atatürk portreleriyle öne çıkan Nusret Karaca ve Rahmi Pehlivanlı, Ahır Dağı Taarruzu’nu betimleyen Ziya Duru ile Mehmet Aksoy’un eserleri sergide yer alıyor. Sergi 10.00-18.00 arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

