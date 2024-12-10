Anadolu Sigorta'dan, kullanıcılara gönderilen küfürlü bildirimlere ilişkin açıklama

Anadolu Sigorta, dün akşam kullanıcılara uygulama üzerinden gönderilen küfürlü bildirimlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, konuya ilişkin 'hızlı ve kapsamlı bir inceleme yapıldığı' belirtildi.

Uygulamanının dış katmanında bulunan bildirim/mesaj servisine yetkisiz erişim tespit edildiği de belirtilirken herhangi bir veri sızıntısı yaşanmadığı aktarıldı.

Anadolu Sigorta'nın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"9 Aralık 2024, saat 23:20’de gerçekleşen, Sigortam Cepte uygulamamızın dış katmanında bulunan bildirim/mesaj servisine yetkisiz erişim olayıyla ilgili olarak şirketimizce konuya ilişkin hızlı ve kapsamlı bir inceleme yapılmıştır. Öncelikle, kullanıcılarımızın kişisel verilerinin tamamen güvende olduğunu ve herhangi bir veri sızıntısı yaşanmadığını paylaşmak isteriz.

Konuya ilişkin araştırmalarımız neticesinde, Sigortam Cepte uygulamamızın dış katmanında bulunan bildirim/mesaj servisine yetkisiz erişim tespit edilmiştir. Yetkisiz erişim, yalnızca bildirim/mesaj servisiyle sınırlı kalmış, şirketimizin veri tabanları ve güvenlik altyapısı bu durumdan etkilenmemiştir.

Aldığımız önlemler kapsamında, tedbir amaçlı olarak geçici süreyle işleme kapatılan mobil uygulamamız Sigortam Cepte gün içinde kullanıcılarımızın hizmetine açılacaktır.

Müşterilerimizin kişisel verilerini korumanın en büyük önceliğimiz ve sorumluluğumuz olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."