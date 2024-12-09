Anadolu Sigorta uygulamasından kullanıcılara küfürlü bildirim gitti: "Küfür yiyoruz gece gece"

Anadolu Sigorta'nın uygulaması üzerinden kullanıcılara küfür mesajları gittiği bildirildi. Pek çok kullanıcı, sosyal medyada kendilerine gelen mesajları paylaştı.

Bildirimlerin hackleme sonucu mu gönderildiği konusu netleşmezken Anadolu Sigorta'dan da konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Gazeteci Bülent Mumay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sigorta şirketi de hacklenirse! @Anadolu_Sigorta uygulaması üzerinden küfür yiyoruz gece gece…" dedi. Mumay'ın gönderisinin altına başka kullanıcılar da benzer durumda olduklarını belirten paylaşımlar ekledi.