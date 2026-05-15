Anadolu tınıları ve elektronik müzik Roxy sahnesinde

Anadolu’nun müzikal mirasını elektronik altyapılarla birleştiren Oh Voyage, 23 Mayıs Cumartesi akşamı İstanbul dinleyicisiyle buluşuyor. Canlı performanslarında enstrüman hakimiyetini analog synthesizer'ların imkanlarıyla harmanlayan ikili, Roxy Club’ın canlı performans odaklı atmosferinde sahne alacak. İkilinin müziği, folk geleneklerini modern bir anlatıyla sahneye taşıyor.

GECENİN AÇILIŞI: ZAKHOROV

Konser gecesinin açılışını, Balkan melodilerini Afro ve Güney Amerika ritimleriyle bir araya getiren Zakhorov üstlenecek. Kaval ve çoban flütü gibi nefesli enstrümanları dub ve broken beat gibi kulüp yapılarıyla harmanlayan sanatçı, 15 yılı aşkın müzikal geçmişiyle tanınıyor.

Zakhorov, kariyeri boyunca Mop Mop ve Joe Armon-Jones gibi isimlerle yaptığı iş birlikleriyle de biliniyor.