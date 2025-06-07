Anadolu Üniversitesi aylar sonra 3 öğrenciye soruşturma başlattı

HABER MERKEZİ

Eskişehir’deki Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı düzenlenen protesto eylemlerine katıldığı iddiasıyla 3 öğrenci hakkında soruşturma açtı.

"Rektörlüğü işgal girişimine öncülük etme" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında öğrencilerden 15 Haziran'a kadar savunmalarını sunmaları istendi. MA’nın haberine göre, hakkında soruşturma açılan öğrenci, "Üzerinden aylar geçti. Bu soruşturma sürerken herhangi bir delil bile yokken üniversite de hiçbir şey yapmadı. Aylar sonraysa tam eylemler biraz daha sönerken bir anda rektörlük, o gün oradaki binlerce kişiyi değil, kendi belirlediği 3 kişiye bir anda soruşturma açtı. Aslında tamamen eylemleri binlerce kişilik halk hareketi, öğrenci hareketi değil de birkaç ‘provokatörün’ yaptığını iddia etmeye çalışılıyor. Bunu kabul etmiyoruz" dedi.

Öğrenci, "Verecekleri ceza üzerinden ömür boyu senin her şeyini yargılamak istiyorlar. Hukuk Fakültesi'ndeki arkadaşlarımıza 'Hiçbir zaman savcı olamazsınız, hâkim olamazsınız' demek istiyorlar. Bu gözdağı bize geçmediği gibi arkadaşlarımıza da geçmeyecek” ifadelerini kullandı.