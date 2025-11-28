Anadolu Üniversitesi'nde KHK'li akademisyen göreve iade edildi

Eğitim Sen Eskişehir Şubesi, Anadolu Üniversitesi’nden KHK ile ihraç edilen bir akademisyenin göreve iadesini duyurdu.

Sendika tarafından yayımlanan açıklamada, barış için akademisyenler bildirisi imzacılarına yönelik ihraçların hukuksuz olduğu ve yargı kararlarıyla geçersizliğinin bir kez daha ortaya konduğu vurgulandı.

Eğitim Sen, ihraçların sadece akademisyenleri değil üniversitelerin özgürlük, özerklik ve demokratik yapısını da hedef aldığını belirterek, tüm üyelerin haklarının iadesi ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için kararlılıkla mücadele edeceklerini ifade etti. “KHK’ler gidecek, biz kalacağız” mesajıyla yapılan açıklamada, hukuksuz ihraçların takipçisi olunacağı ve süreç boyunca dayanışmanın süreceği bildirildi.

Eğitim Sen tarafından yayımlanan açıklamanın tamamı şu şekilde:

KHK’LER GİDECEK BİZ KALACAĞIZ

Ülkemizde barış talep ettikleri için hedef gösterilen, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza attıkları gerekçesiyle hukuksuz biçimde ihraç edilen Eğitim Sen üyesi barış akademisyenleri, uzun yıllardır hem mesleki hem de toplumsal bir onur mücadelesi yürütmektedir.

Son dönemde art arda gelen mahkeme kararları, bu ihraçların hukuki dayanaktan yoksun olduğunu bir kez daha ortaya koymuş; yargı, üyelerimizin görevlerine iadesi yönünde önemli kararlar vermeye başlamıştır. Bu kararlar, yıllardır vurguladığımız gerçeği açıkça göstermektedir: Barış istemek suç değildir; düşünce ve ifade özgürlüğü yargı konusu yapılamaz.

Eğitim Sen olarak, KHK süreçlerinde hedef alınan tüm üyelerimizin haklarının iadesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz. İdari ve yargısal süreçlerin gecikmeksizin tamamlanması, üyelerimizin görevlerine dönmesinin önündeki tüm engellerin kaldırılması ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için gerek hukuki gerek örgütsel tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz.

Bir kez daha hatırlatıyoruz:

Bu hukuksuzluk yalnızca üyelerimize değil, akademiye, bilime ve toplumun düşünce özgürlüğüne karşı işlenmiş bir haksızlıktır. Bu nedenle mücadelemiz, sadece görevlerine dönmeleri için değil, aynı zamanda üniversitelerimizin özgür, özerk ve demokratik yapısının korunması içindir. Haksız yere ihraç edilen tüm üyelerimizin yanında olduğumuzu hatırlatırken, işe iade kararlarının uygulanmasının takipçisi olacağız ve sürecin sonuna kadar dayanışma içinde olacağız.