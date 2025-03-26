Anadolu Üniversitesi'nde öğrencilerin boykotu genişliyor

İstanbul Üniversitesi rektörlüğünün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını 18 Mart’ta iptal etmesi ve ardından İmamoğlu’nun gözaltına altına alınarak, 23 Mart’ta tutuklanmasıyla başlayan öğrenci protestoları yayılmaya devam ediyor.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde ilk olarak İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından alınan boykot kararına Edebiyat Fakültesi öğrencileri de dahil olmuştu.Boykot kararına bu kez de Yabancı Diller Yüksekokulu da dahil oldu.