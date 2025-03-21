Anadolu Üniversitesi'nde, polisten öğrencilere TOMA'lı müdahale
Eskişehir’de gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için destek yürüyüşleri sürüyor. Anadolu Üniversitesi öğrencileri Anadolu Üniversitesi önünde bir araya geldi. Üniversite önünde eylem yapan öğrencilere polis biber gazı ile müdahale etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edilip 106 kişiye yönelik İBB operasyonunda gözaltına alınması üzerine başlayan öğrenci eylemleri üçüncü gününde sürüyor.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde, polisten öğrencilere TOMA'lı müdahalehttps://t.co/pseCWbWwPD pic.twitter.com/tA8qcerTrA— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 21, 2025
Eskişehir’de mitingden ayrılan öğrenciler Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’ne döndü. Polis, kampüste öğrencilere müdahale etti.
Anadolu üniversitesi ana kapı kapatılarak, öğrencilerin kampüsten çıkışına izin verilmiyor.
Öğrencilerin kampüs dışına çıkarılmamasına tepki gösteren kampüs dışındaki gruba tazyikli su ile müdahale edildi.
Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce kampüse gelerek öğrencilere destek verdi.