Anadolu Üniversitesi öğrencileri Bulgaristan Cam Bienali’ne katıldı

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Cam Bienali’ne (IBG 2023) Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü öğrencileri de eserleriyle katıldı.

Uluslararası ölçekte 48 ülkeden pek çok sanatçıya ev sahipliği yapan bienal kapsamında Sofya da dört farklı mekânda sergi açılışı yapıldı. Bu kapsamda “Begginnings” isimli serginin küratörlüğünü de Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü Başkanı Prof. Mustafa Ağatekin ve New Bulgarian Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölüm Başkanı Asist. Prof. Monika Naydenova üstlendi.

“Bu güzel başlangıcın uluslararası ölçekte daha büyük hedeflere ulaşmasını diliyorum”

Sergi küratörlerinden Prof. Mustafa Ağatekin sergiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ülkemiz ve Üniversitemiz adına cam sanatı alanında yaptığımız bu güzel başlangıcın uluslararası ölçekte daha büyük hedeflere ulaşmasını diliyorum. Ayrıca bu sergideki eserlerin transferi konusunda sağladıkları destek için Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı ve Sofya Büyükelçiliğimize de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

UniArt Gallery’de düzenlenen sergide her iki üniversiteden öğretim elemanları ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan bir seçki sunuldu. Sergide Anadolu Üniversitesi adına; Mustafa Ağatekin, Mehmet Aydın, Güçlü Polat, Pınar Demirel, Melike Akay, Deniz Demir, Oraltay Canıtez, İbrahim Efe Üstün, Atakan Efe Tansel, Hale Albayrak Ersoy, Göksu Çınar, Parisha Ghanbarzade, Simge Kayalı ve Ayşenur Sarı’nın eserleri sanat severlerin beğenisine sunuldu. Sergide ayrıca New Bulgarian Üniversitesinden de 13 sanatçının eserleri sergilendi.

Bulgaristan Cam Bienali kapsamında düzenlenen sergi 31 Kasım 2023 tarihine kadar ziyarete açık olacak. Bienal ve sergilerin içeriğinin tümüne bienalin resmi youtube kanalı International Biennale of Glass Bulgaria hesabından ulaşılabilir.