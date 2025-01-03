Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü İHH’ye kulüp açtı!

Haber Merkezi

İslamcı kimliği ile bilinen İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) Eskişehir’de bulunan Anadolu Üniversitesi’nde öğrenci kulübü açtığı ortaya çıktı.

"Anadolu Genç İHH" ismi verilen kulübün Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kurulduğu öğrenildi. SOL Genç tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde gerici vakfın kulübünün açılmasına tepki gösterildi.

Yapılan açıklamada, “İHH, AKP ile yakınlığıyla bilinen, IŞİD'e eleman ve malzeme yardımı gönderen sözde ‘yardım’ vakfıdır. Üniversiteler laikliğin, demokrasinin ve özgürlüğün hâkim olması gereken yerlerdir. Bizler, Anadolu Üniversitesi öğrencileri olarak, bu tür gerici oluşumlara izin vermeyeceğimizi ve üniversitemizde gericiliğe geçit vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz” denildi. Açıklamada son olarak şu ifadeler kullanıldı:

"GERİCİLİĞE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

“Gericiliğin toplumun her kesim üzerindeki baskı ve kısıtlamalarını hep birlikte aşarak, eğitim hayatımızda laik, demokratik ve eşitlikçi bir anlayışın hâkim olmasını sağlamak, biz üniversiteli gençlerin en büyük sorumluluğudur. Geleceğimizi şekillendiren bu dönemde toplumsal cinsiyet eşitliğinden laik, özgür düşünceye kadar her alanda çağdaş bir anlayışın gücünü savunacağız. Bu yolda gerici anlayışlara karşı hep birlikte mücadele edeceğiz, çünkü bizler aydınlık bir geleceği inşa etmek için buradayız ve gerici çeteleri üniversitemizde barındırmayacağız. Anadolu Üniversitesi öğrencileri olarak, laiklikten, bilimden ve özgürlükten yana olacağımızı bir kez daha haykırıyoruz; gericiliğe geçit vermeyeceğiz.”