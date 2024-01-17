Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü’ne bir orta saha transferi daha

TFF 3. Lig ekibi Anadolu Üniversitesi, Kasımpaşa alt yapısında yetişen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Anıl Özçelik’i renklerine bağladığını duyurdu.

Anadolu Üniversitesi, TFF 3. Lig’de açılan ara transferde adeta vites arttırdı. Sezonun ilk yarısını 21 puanla 6’ncı sırada tamamlayan Eskişehir ekibi, yollarını ayırdığı futbolcuların yerlerine takviye yapmaya devam ediyor.

İkinci sezon hazırlıkları için Antalya kampında olan mavi-beyazlılar, önceki gün kadrosuna kattığını açıkladığı orta saha oyuncusu Emirhan Emir’in yanı sıra 5 oyuncuyu daha renklerine kattığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Takımımız 2023-2024 sezonun ara transferi döneminde Kasımpaşa alt yapısında yetişmiş ve Erbaaspor oyuncusu Anıl Özçelik ile anlaşılmıştır” şeklinde sosyal medya hesabında paylaşıldı.