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Anadolu Üniversitesi’nden savunmaya takviye

Ajans Haberleri
  • 25.08.2023 17:34
  • Giriş: 25.08.2023 17:34
  • Güncelleme: 25.08.2023 17:34
Kaynak: İHA
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Anadolu Üniversitesi’nden savunmaya takviye

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, 20 yaşındaki stoper Enes Bağdemir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezonda TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Eskişehir temsilcisi, Alanyaspor’un altyapısından yetişen ve son olarak İnegölspor’da forma giyen genç savunmacı Enes Bağdemir’i renklerine bağladı. 20 yaşındaki futbolcu, mavi-lacivertli ekiple 3 yıllık sözleşme imzaladı. 

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