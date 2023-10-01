Anadolu Yakası’nda sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarıları yapılan sağanak yağış İstanbul Anadolu Yakası’nın bazı kesimlerinde etkili oluyor.

Yağmurda ıslanmak istemeyen kimi yurttaş duraklarda bekledi, kimisi şemsiye ile yürüdü.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı.

Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi.

Yağmur yağışı D-100 Karayolu ve Kartal’dan görüntülendi.

Evlerinden işe veya başka yerlere gitmek için çıkan yurttaşlar şemsiyeyle yürüyerek ıslamaktan kurtuldu.

Sağanak yağış etkisini bir süre sonra kaybetti.