Anadolu Yakası’nın alçak kesimlerinde kirli hava etkili oldu

Anadolu Yakası’nın alçak kesimlerinde sabah saatlerinde etkili olan kirli hava, bazı bölgelerde görüş mesafesini düşürdü.

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinde kirli hava etkisini gösterdi. Özellikle Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde, deniz seviyesine yakın bölgelerde yoğun şekilde hissedilen kirli hava tabakası, yüksek noktalardan bakıldığında net şekilde gözlemlendi. Havanın puslu ve gri bir görünüm almasıyla birlikte, bazı bölgelerde görüş mesafesi belirgin şekilde azaldı. Sabah saatlerinde Maltepe’de hava kirlilik oranı yüzde 70 seviyelerine ulaştı.